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В Тульской области пройдет акция «16 дней против насилия»
Фото miloserdie.ru.

В Тульской области пройдет акция «16 дней против насилия»

В рамках акции пройдет социальный демарш «В этом сердце НЕТ места НАСИЛИЮ».

С 25 ноября по 10 декабря Тульская область присоединится ко Всемирной акции «16 дней против насилия». Цель акции — пропаганда семейных ценностей, привлечение внимания общественности к проблеме домашнего насилия и изменение отношение общества к этой проблеме.

В этом году в рамках акции запланирован социальный демарш «В этом сердце НЕТ места НАСИЛИЮ».

В нашем регионе акция проводится в шестой раз. С 2013 года в ней приняли участие 170 000 жителей Тулы и области, более 800 женщин, подвергшихся насилию, получили социальную помощь.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:00 0
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Тульская область

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