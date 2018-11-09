Фото miloserdie.ru.
В Тульской области пройдет акция «16 дней против насилия»
В рамках акции пройдет социальный демарш «В этом сердце НЕТ места НАСИЛИЮ».
С 25 ноября по 10 декабря Тульская область присоединится ко Всемирной акции «16 дней против насилия». Цель акции — пропаганда семейных ценностей, привлечение внимания общественности к проблеме домашнего насилия и изменение отношение общества к этой проблеме.
В этом году в рамках акции запланирован социальный демарш «В этом сердце НЕТ места НАСИЛИЮ».
В нашем регионе акция проводится в шестой раз. С 2013 года в ней приняли участие 170 000 жителей Тулы и области, более 800 женщин, подвергшихся насилию, получили социальную помощь.
Другие статьи по темам
Место