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Тульская «Новая УК» вошла в десятку лучших по подготовке к отопительному сезону
Фото wordpress.com.

Тульская «Новая УК» вошла в десятку лучших по подготовке к отопительному сезону

Рейтинг управляющих компаний администрация города составила на основе обращений граждан.

ООО «Новая УК» вошла в десятку управляющих компаний, наиболее качественно организовавших подачу тепла в жилые дома. Рейтинг был составлен тульской администрацией на основании тщательного анализа всех обращений граждан.

Myslo узнал подробности подготовки к отопительному сезону и работе самой управляющей компании у ее директора Алексея Ефанова.

— По итогам подготовки и старта отопительного сезона вы оказались в числе лучших управляющих компаний. Как вам удалось достичь таких результатов?

– Подготовку к новому отопительному сезону мы начинаем сразу же после окончания предыдущего. Подготовка этого года в принципе ничем не отличалась от прошлых лет. У нас на обслуживании 80 домов с центральным отоплением, 32 — с индивидуальными источниками отопления (АОГВ) и один дом с крышной котельной. За время своей работы мы заменили всю аварийную запорную арматуру как на вводах коммуникаций, так и на стояках. Теперь ежегодно меняем по 20-30 вводных задвижек диаметром 50-80 мм, которые не выдержали гидравлических испытаний. Уже четвертый год мы устанавливаем не чугунные задвижки, а шаровые краны, которые более удобны и надежны в эксплуатации. Всего таких задвижек-кранов у нас на обслуживании более 300. Конечно, состояние основных коммуникаций не очень новое (у нас на обслуживании в основном дома 60-70-х годов постройки) и многие требуют уже капитального ремонта. Аварийные участки, также не выдержавшие гидравлических испытаний, мы, конечно же, меняем.

— Как вы планируете поддерживать столь высокую планку?

– Мы не планировали занять какие-либо места, просто старались добросовестно выполнять свои обязательства перед жителями. Конечно, приятно, что нашу работу заметили и оценили. В дальнейшем также будем стараться работать и выполнять все возложенные на нас обязанности по обслуживанию домов. Но в городе много добросовестных УК, также достойных занять высокие места.

— Как вы поддерживаете обратную связь с жителями домов, находящихся в вашем ведении?

– В нашей управляющей компании есть аварийно-диспетчерский телефон, который работает в круглосуточном режиме. Жители могут в любое время сообщить об аварийной ситуации, оставить заявку на выполнение работ как на общем имуществе собственников, так и на своем частном имуществе, уточнить время выполнения ремонтных работ.

Если заявка аварийного характера, то время реагирования максимально быстрое, с учетом отдаленности дома.

Если заявка не аварийная, то осмотр мы стараемся провести в тот же день, а сами ремонтные работы проводим по согласованию с жителями в удобное для них и нас время. Также можно оставить заявку посредством смс-сообщения на тот же номер либо на сайте УК. У нас в офисе находится журнал регистрации аварийных заявок, в котором жители также могут разместить заявку любого характера с адресом и телефоном. Практически все телефоны жителей мы записываем, у нас уже достаточная телефонная база.

Жители обращаются к нам не только с аварийными заявками на общедомовом имуществе собственников, но и на сетях, которые не входят в зону ответственности УК (электроэнергия, вода, канализация, уличное освещение). В таком случае мы на основании обращения жителей передаем заявку в соответствующую ресурсоснабжающую организацию, стараемся отследить ее выполнение и перезвонить жителям с информацией о сроках ликвидации аварии.

— С какой периодичностью зимой вы планируете чистить снег и наледь с крыш МКД и на придомовых территориях и как вы будете обеспечивать бесперебойную подачу тепла в квартиры жителей?

– Периодичность уборки придомовой территории и в летний, и в зимний период у нас — пять раз в неделю в крупных населенных пунктах и три раза в неделю — в небольших удаленных населенных пунктах. Во время снегопадов уборка производится по мере выпадения снега, в том числе в выходные и праздничные дни. Дворниками у нас работают наши же жители, при этом работают хорошо! Нареканий на уборку придомовых территорий от собственников нет. Также по мере образования снежных навесов и сосулек производится их регулярная уборка. Мы работаем со спецтехникой организаций и частных лиц, с которыми сотрудничаем уже несколько лет.

Во время отопительного сезона при минусовой температуре мы контролируем параметры теплоносителя с помощью сертифицированных приборов, при обращении жителей замеряем температуру в квартирах. Если причина во внутридомовой системе отопления, то немедленно исправляем. Если причина в качестве теплоносителя, подаваемого с котельной, то обращаемся в ресурсоснабжающую организацию, при необходимости организуем комиссионное обследование. В целом отопительные сезоны проходят у нас в рабочем режиме, массовых жалоб и нареканий на температуру в квартирах нет. С ресурсоснабжающими организациями, обслуживающими котельные, сложились нормальные рабочие взаимоотношения, и возникающие проблемы стараемся решать совместно для обеспечения комфортного проживания жителей и нормального прохождения отопительного сезона. В этом году обслуживание котельной п. Рассвет осуществляет новая ресурсоснабжающая организация, надеемся, что и с ней у нас тоже сложатся нормальные взаимоотношения.

— Еще одна проблема, которая волнует туляков вне зависимости от времени года, — ремонт подъездов и входных групп. В скольких домах вы провели ремонт и сколько в очереди на ближайший год?

– С 2012 года нами отремонтировано 70 подъездов, в планах на 2019 год ремонт еще 6-8. Кроме ремонта подъездов мы ежегодно ремонтируем надподъездные бетонные козырьки, входные ступени, производим капитальный ремонт отмосток домов. В домах 60-х годов постройки кирпичные дымовые трубы также требуют ремонта, мы демонтируем их и устанавливаем асбестоцементные трубы с утеплением. Таких труб мы уже заменили 13. В летний период производим окраску входных металлических дверей, внешний вид которых требует этого.

И конечно же, ежегодно ремонтируем кровли, как мягкие, так и скатные. Например, в этом году мы отремонтировали скатные кровли из волнистых асбестоцементных листов на двадцати домах общей площадью более 200 м² и мягкие кровли на пяти домах общей площадью почти 100 м². Также в этом году по программе муниципального образования город Тула «Повышение качества жилищного фонда и создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования город Тула» была капитально отремонтирована мягкая кровля одного дома площадью 400 м².

ООО «Новая УК»

ООО «Новая УК» была создана в 2012 году. Изначально управляющая компания обслуживала несколько домов в двух населенных пунктах. Сейчас в управлении УК 113 домов в одиннадцати населенных пунктах. Численность сотрудников УК выросла за это время с 15 до 50 человек.

Один из главных принципов работы «Новой УК» — действовать на опережение возникновения аварийных ситуаций. Так, было заменено оборудование в электрощитках на лестничных клетках во всех домах. В результате количество аварий, связанных с электрикой, резко снизилось. Также заменены все проблемные участки канализации в подвалах домов и на выпусках от стены дома до колодца, большое количество стояков холодной воды. Соответственно, количество аварийных ситуаций, связанных с засорами, также уменьшилось.

Почти во всех домах на лестничных клетках сотрудники управляющей компании установили датчики движения для удобства жителей и снижения потребления электроэнергии. Деревянные окна в 41 доме заменены на пластиковые, двери подъездов и подвалов меняют на металлические.

– И я, и все сотрудники УК живут в домах, обслуживаемых нашей УК. Я встречаюсь с жителями домов, которые мы обслуживаем, не только на работе, но и в повседневной жизни — на улице, в магазине, на детской игровой площадке. Мы общаемся с жителями не только в рабочей атмосфере, мы в хороших, и со многими даже в дружеских человеческих отношениях. Несколько раз в год я провожу встречи с председателями советов домов для обсуждения выполненных работ и планов на следующие периоды. Также несколько раз в год провожу общие встречи с жителями крупных населенных пунктов, для информирования их о выполненных работах, об изменениях в жилищном законодательстве, отвечаю на вопросы, — говорит директор ООО «Новая УК» Алексей Ефанов.

ООО «Новая УК»:

п. Рассвет, 35,

тел. 8 (4872)72-36-01.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:04 −1
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