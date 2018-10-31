Туляки объезжают вечерние пробки по тротуарам: видео

Видео: vk.com/tula.life

Очевидец снял, как на улице Болдина два автомобиля проехали по тротуару, не обращая внимания на пешеходов.

Некоторые не слишком сознательные автомобилисты готовы пойти на серьёзное нарушение ПДД, лишь бы не стоять в пробках. Например, объехать затор по тротуару.

Место действия – улица Болдина, время – вечер, час пик. С разницей в полминуты по тротуару проезжают Kia и Opel, водители которых объезжают традиционный будничный затор, не обращая внимания на пешеходов.