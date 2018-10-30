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Смертельное ДТП под Богородицком: следователи проводят проверку
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Смертельное ДТП под Богородицком: следователи проводят проверку

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следователи проводят проверку по факту ДТП в Богородицком районе. Напомним, утром 30 октября в деревне Ломовка опрокинулся пассажирский автобус, следовавший по маршруту Богородицк — Щеглы. В салоне транспортного средства находилось около 10 человек, среди которых несколько учителей местной школы.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением на скользкой дороге. В момент аварии наблюдалось обледенение асфальтового покрытия.

В аварии погиб 41-летний мужчина, два человека, среди которых 11-летний мальчик, получили незначительные травмы.

- В настоящее время на месте происшествия работаю сотрудники Госавтоинспекции, следователь, а также заместитель руководителя Богородицкого МРСО СУ СК РФ по Тульской области, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:10 +1
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