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В Тульской области дачник погиб от удара током
Фото из архива Myslo.

В Тульской области дачник погиб от удара током

Следователи проводят проверку.

Следователи СУ СК РФ по Тульской области проводят проверку по факту смерти 48-летнего мужчины в д. Митино Заокского района.

Тело мужчины без признаков насильственной смерти обнаружили на его приусадебном участке вечером 28 октября. По предварительной информации, потерпевший начал перемещать металлические строительные леса и их верхней частью зацепил проходящие над участком провода линии электропередачи. В результате поражения током мужчина погиб на месте происшествия.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, следователями проводится весь комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:21 +1
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Место
Заокский районТульская область

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