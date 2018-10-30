В Тульской области дачник погиб от удара током
Следователи проводят проверку.
Тело мужчины без признаков насильственной смерти обнаружили на его приусадебном участке вечером 28 октября. По предварительной информации, потерпевший начал перемещать металлические строительные леса и их верхней частью зацепил проходящие над участком провода линии электропередачи. В результате поражения током мужчина погиб на месте происшествия.
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, следователями проводится весь комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.