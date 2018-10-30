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Под Богородицком на скользкой дороге опрокинулся автобус: погиб мужчина, пострадал ребенок
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Под Богородицком на скользкой дороге опрокинулся автобус: погиб мужчина, пострадал ребенок

По предварительным данным, водитель не справился с управлением на скользкой дороге.

30 октября в 8.37 в дежурную часть МОМВД России «Богородицкий» сообщили о ДТП на въезде в деревню Ломовка.

По предварительной информации, пассажирский автобус ПАЗ, следовавший по маршруту Богородицк — Щеглы, на скользкой дороге не справился с управлением и опрокинулся.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в момент ДТП в салоне автобуса находилось около 10 человек, среди которых несколько учителей местной школы.

В аварии погиб 41-летний мужчина, два человека, среди которых 11-летний мальчик, получили незначительные травмы.

В ведомстве уточнили, что на момент аварии наблюдалось обледенение асфальтового покрытия.

Сотрудники Госавтоинспекции ликвидируют последствия аварии, а также устанавливают обстоятельства ДТП.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:11 0
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