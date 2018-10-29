Объявившему голодовку туляку работодатель выплатил зарплату
По факту невыплаты зарплаты работникам ООО «НКТ» следственными органами Тульской области проводится доследственная проверка.
Прокуратура Тульской области по обращению бывшего работника ООО «НКТ» Вадима Лысикова проводит проверку соблюдения предприятием трудового законодательства в части оплаты труда.
Установлено, что заявитель в августе-октябре 2018 года работал по срочному трудовому договору с ООО «НКТ» в г. Усинске, за отработанное время ему не выплачена заработная плата в сумме свыше 45 тысяч рублей. Пока шла проверка, задолженность по заработной плате Лысикову была полностью погашена. Деньги он получил в пятницу, 26 октября.
Напомним, Вадим Лысиков 25 октября в связи с задолженностью по зарплате обратился в редакцию Myslo. Он сообщил, что работодатель, согласно договору, должен был рассчитаться с ним сразу по приезду его из Усинска, но этого сделано не было. В связи с отсутствием у него на руках трудового договора мужчина опасался, что не сможет получить деньги. Чтобы работодатель обратил внимание на его требования, он заявил о начале голодовки. Она должна была продлиться до момента расчета с ним.
По факту публикации информации на портале Myslo.ru прокуратура начала проверку.
Вместе с тем установлено, что в ООО «НКТ» имеется задолженность по выплате заработной платы перед 47 работниками, в том числе уволенными, на общую сумму около 1,9 млн рублей. Кроме этого, имеется долг по отпускным, расчетам при увольнении и больничным листам в размере около 600 тысяч рублей.
В связи с этим сегодня, 29 октября, прокурор области Роман Прасков объявил предостережение генеральному директору ООО «НКТ» Юрию Новикову о недопустимости нарушения ст. 37 Конституции РФ, ст. 136 (порядок, место и сроки выплаты заработной платы) Трудового кодекса РФ и разъяснил, что в случае существенного нарушения прав и интересов работников предприятия будет рассмотрен вопрос о привлечении его к установленной законом ответственности.
В настоящее время по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «НКТ» следственными органами Тульской области проводится доследственная проверка, результаты которой прокуратура области взяла на контроль.
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