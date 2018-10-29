Объявившему голодовку туляку работодатель выплатил зарплату

Прокуратура Тульской области по обращению бывшего работника ООО «НКТ» Вадима Лысикова проводит проверку соблюдения предприятием трудового законодательства в части оплаты труда.

Установлено, что заявитель в августе-октябре 2018 года работал по срочному трудовому договору с ООО «НКТ» в г. Усинске, за отработанное время ему не выплачена заработная плата в сумме свыше 45 тысяч рублей. Пока шла проверка, задолженность по заработной плате Лысикову была полностью погашена. Деньги он получил в пятницу, 26 октября.

Напомним, Вадим Лысиков 25 октября в связи с задолженностью по зарплате обратился в редакцию Myslo . Он сообщил, что работодатель, согласно договору, должен был рассчитаться с ним сразу по приезду его из Усинска, но этого сделано не было. В связи с отсутствием у него на руках трудового договора мужчина опасался, что не сможет получить деньги. Чтобы работодатель обратил внимание на его требования, он заявил о начале голодовки. Она должна была продлиться до момента расчета с ним.

Вместе с тем установлено, что в ООО «НКТ» имеется задолженность по выплате заработной платы перед 47 работниками, в том числе уволенными, на общую сумму около 1,9 млн рублей. Кроме этого, имеется долг по отпускным, расчетам при увольнении и больничным листам в размере около 600 тысяч рублей.

В связи с этим сегодня, 29 октября, прокурор области Роман Прасков объявил предостережение генеральному директору ООО «НКТ» Юрию Новикову о недопустимости нарушения ст. 37 Конституции РФ, ст. 136 (порядок, место и сроки выплаты заработной платы) Трудового кодекса РФ и разъяснил, что в случае существенного нарушения прав и интересов работников предприятия будет рассмотрен вопрос о привлечении его к установленной законом ответственности.