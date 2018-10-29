Пятилетней Серафиме нужна помощь!

Историю пятилетней жительницы Новомосковска Серафимы Сусловой рассказывает ее мама Варвара.

– Наша семья состоит сейчас из трех человек: я и две дочки. К сожалению, отец девочек живет отдельно и нам не помогает. Серафима имеет инвалидность с диагнозом ДЦП, эпилепсию и множественные нарушения с рождения. Родственники и наши друзья помогают мне поставить дочку на ноги. Часть мозга у Серафимы поражена после перенесенного менингококкового менингита в роддоме. Дочка чудом выжила. После выписки из больницы в 3 месяца мы начали лечение. Испробовав почти все методы реабилитации, множество методик, в разных городах России и зарубежье, остановились на той, которая подходит Симе больше всего, — это метод АФК по Сандакову. Двигательно метод подошел Серафиме, с помощью него удалось погасить почти все патологические рефлексы.

С двух лет дочку мучили сильные эпиприступы, которые нам никто не мог убрать. За целый год приступов Серафима потеряла все навыки, ослабла, и вся реабилитация сошла к нулю. После замены множества противоэпилептических препаратов мы наконец-то нашли нужный. В этом нам помог эпилептолог-невролог из Санкт-Петербурга. Препарат был против эпилепсии и не тормозил ее развитие, а наоборот — помогал развиваться. Нам изменили диагноз, а точнее, вид эпилепсии, из симптоматической на ролландическую. Серафима стала приобретать навыки на глазах у врачей и всей семьи.

Двигательно, физически мы подобрали метод, который помогает ей, а вот интеллектуально сложнее. В нашем городе нет дефектологов, работающих с такими детьми. Мы обрадовались, узнав о центре «Логос» и о программе запуск речи по методу Томатис. Мы получили надежду на будущее.

В настоящее время Серафиме пять лет. Она умеет сидеть, понимает речь, очень хочет ходить, но пока мышечный корсет не готов. Мы все свои средства тратим на реабилитацию. Серафима очень перспективный ребенок, пытается разговаривать осознанно. Это большой прорыв для нас.

Семья Сусловых обратилась за помощью в благотворительный фонд «Не молчи».

Информацию о том, как перевести средства, можно найти здесь. Вся необходимая информация о ребенке и БФ «Не молчи» находится на сайте.

Напомним, ранее фонд помогал маленькой Алёне Лапкиной (тогда на лечение собрали 80 000 рублей) и Саше Зайцеву (собрали 53 000 рублей).