новости
новости
Регистрация
Пятилетней Серафиме нужна помощь!

Пятилетней Серафиме нужна помощь!

У малышки ДЦП. На лечение требуется 73 тысячи рублей. В данный момент собрано 22 900 рублей.

Историю пятилетней жительницы Новомосковска Серафимы Сусловой рассказывает ее мама Варвара.

– Наша семья состоит сейчас из трех человек: я и две дочки. К сожалению, отец девочек живет отдельно и нам не помогает. Серафима имеет инвалидность с диагнозом ДЦП, эпилепсию и множественные нарушения с рождения. Родственники и наши друзья помогают мне поставить дочку на ноги. Часть мозга у Серафимы поражена после перенесенного менингококкового менингита в роддоме. Дочка чудом выжила. После выписки из больницы в 3 месяца мы начали лечение. Испробовав почти все методы реабилитации, множество методик, в разных городах России и зарубежье, остановились на той, которая подходит Симе больше всего, — это метод АФК по Сандакову. Двигательно метод подошел Серафиме, с помощью него удалось погасить почти все патологические рефлексы.

С двух лет дочку мучили сильные эпиприступы, которые нам никто не мог убрать. За целый год приступов Серафима потеряла все навыки, ослабла, и вся реабилитация сошла к нулю. После замены множества противоэпилептических препаратов мы наконец-то нашли нужный. В этом нам помог эпилептолог-невролог из Санкт-Петербурга. Препарат был против эпилепсии и не тормозил ее развитие, а наоборот — помогал развиваться. Нам изменили диагноз, а точнее, вид эпилепсии, из симптоматической на ролландическую. Серафима стала приобретать навыки на глазах у врачей и всей семьи.

Двигательно, физически мы подобрали метод, который помогает ей, а вот интеллектуально сложнее. В нашем городе нет дефектологов, работающих с такими детьми. Мы обрадовались, узнав о центре «Логос» и о программе запуск речи по методу Томатис. Мы получили надежду на будущее.

В настоящее время Серафиме пять лет. Она умеет сидеть, понимает речь, очень хочет ходить, но пока мышечный корсет не готов. Мы все свои средства тратим на реабилитацию. Серафима очень перспективный ребенок, пытается разговаривать осознанно. Это большой прорыв для нас.

Семья Сусловых обратилась за помощью в благотворительный фонд «Не молчи».

Информацию о том, как перевести средства, можно найти здесь. Вся необходимая информация о ребенке и БФ «Не молчи» находится на сайте.

Напомним, ранее фонд помогал маленькой Алёне Лапкиной (тогда на лечение собрали 80 000 рублей) и Саше Зайцеву (собрали 53 000 рублей).

сегодня, в 17:26
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
нужна помощьболезнь ДЦП

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Объявившему голодовку туляку работодатель выплатил зарплату
Объявившему голодовку туляку работодатель выплатил зарплату
В Туле из-за самовольной замены газовой колонки 40 квартир остались без газа
В Туле из-за самовольной замены газовой колонки 40 квартир остались без газа
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.