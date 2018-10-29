Юные туляки могут поздравить Деда Мороза с днем рождения

Письма и открытки можно отправить по почте.

Ко дню рождения главного новогоднего волшебника, который ежегодно отмечается 18 ноября, Почта России проводит акцию для детей и их родителей «Поздравь Деда Мороза».

Письма и открытки с добрыми пожеланиями в адрес Деда Мороза можно отправить из Центрального отделения Тулы по адресу: Тула, пр. Ленина, 33. В клиентском зале Тульского почтамта уже установлен специальный ящик, куда можно положить свое поздравление Деду Морозу.

18 ноября на родине Деда Мороза в Великом Устюге, где, по традиции, состоятся праздничные мероприятия в честь дня его рождения, сотрудники Почты России вручат Дедушке лично поздравления от самых преданных его поклонников – детей и их родителей.

Послания Деду Морозу нужно отправлять на официальный адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза, наклеив на письмо или открытку почтовую марку. Свой индекс можно узнать на сайте pochta.ru.