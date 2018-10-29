новости
новости
Регистрация
Юные туляки могут поздравить Деда Мороза с днем рождения

Юные туляки могут поздравить Деда Мороза с днем рождения

Письма и открытки можно отправить по почте.

Ко дню рождения главного новогоднего волшебника, который ежегодно отмечается 18 ноября, Почта России проводит акцию для детей и их родителей «Поздравь Деда Мороза».

Письма и открытки с добрыми пожеланиями в адрес Деда Мороза можно отправить из Центрального отделения Тулы по адресу: Тула, пр. Ленина, 33. В клиентском зале Тульского почтамта уже установлен специальный ящик, куда можно положить свое поздравление Деду Морозу.

18 ноября на родине Деда Мороза в Великом Устюге, где, по традиции, состоятся праздничные мероприятия в честь дня его рождения, сотрудники Почты России вручат Дедушке лично поздравления от самых преданных его поклонников – детей и их родителей.

Послания Деду Морозу нужно отправлять на официальный адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза, наклеив на письмо или открытку почтовую марку. Свой индекс можно узнать на сайте pochta.ru.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:39 +5
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
почта Россиидень рождения Деда Мороза

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На улице Н. Руднева в Туле ограничат движение трамваев
На улице Н. Руднева в Туле ограничат движение трамваев
Объявившему голодовку туляку работодатель выплатил зарплату
Объявившему голодовку туляку работодатель выплатил зарплату
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.