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Убийство туляка в поселке Октябрьский: задержанной предъявлено обвинение

Убийство туляка в поселке Октябрьский: задержанной предъявлено обвинение

По предварительным данным, 24-летняя тулячка зарезала своего знакомого.

Следственный отдел по Зареченскому району СУ СК РФ по Тульской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По предварительным данным, 26 октября в одном из домов, расположенных по улице 8-й проезд в пос. Октябрьский Тулы, обнаружено тело 26-летнего мужчины с признаками насильственной смерти — ножевым ранением области левой поверхности груди.

По подозрению в убийстве задержана 24-летняя тулячка. Ей предъявлено обвинение.

- Обвиняемая пояснила, что днем 26 октября она находилась со своим знакомым в одном из домов в поселке Октябрьский. В ходе возникшего между ними конфликта женщина ударила потерпевшего ножом, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Следователь направил в суд ходатайство об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 19:40 +4
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