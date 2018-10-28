Тульским водителям рекомендуют подготовить автомобиль к зиме

С наступлением осенне-зимнего периода резко возрастает количество ДТП, в которые попадают не только новички, но и опытные водители. Зима для всех автолюбителей является нелегким сезоном. Эксплуатация автомобиля осложняется скользкой дорогой, туманом, осадками, коротким световым периодом, долгим запуском и прогревом двигателя.

Главное управление МЧС России по Тульской области обращается ко всем водителям с убедительной просьбой заблаговременно подготовить свои транспортные средства к зиме.

Подготовку автомобиля к зимней эксплуатации можно совместить с техническим обслуживанием. В перечень работ следует включить следующие осмотровые и профилактические работы:

осмотр и регулировка тормозной системы для установки одновременного и одинакового усилия торможения колес, замена тормозной жидкости;

монтаж зимней марки шин на всех 4-х колесах с достаточной высотой рисунка протектора, проверка и установка номинального давления в шинах, определённого для зимнего периода;

проверка емкости аккумулятора, при необходимости следует заменить аккумулятор;

проверка работоспособности системы зажигания, генератора и реле-регулятора;

ремонт лобового стекла в пределах зоны обзора водителя;

проверка исправности и регулировка основных фар, установка противотуманных фар;

проверка и обслуживание стеклоочистителей и омывателей стекла, заливка незамерзающей жидкости в бачок омывателя;

проверка и обслуживание подвесной системы и рулевого управления;

промывка картера и замена масла на зимнюю марку.

Нужно помнить, что даже идеальная работа всех систем автомобиля не дает полную гарантию безопасности в тяжелых дорожных условиях.

Однако подготовленный автомобиль будет вести себя на скользкой дороге предсказуемо.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизни других людей.