Тульские танцоры линди-хопа сняли яркий клип на новой набережной
Улыбающиеся танцующие люди, насыщенные цвета, веселая музыка — летнее видео, которое подарит тепло на долгую зиму.
Линди-хоп — это парный танец с афроамериканскими корнями, который танцуется под джазовую музыку. Обычно это импровизация. Партнеры в настоящем времени придумывают танец и направляют своих партнерш. Те, в свою очередь, не знают, что произойдет через секунду, но отвечают на движения партнеров. Таким образом происходит взаимодействие и рождается красивый веселый танец.
Однако для данного клипа была придумана хореография. Её автор Екатерина Медведева, руководитель Студии джазового танца Jumpin' Jive, рассказывает о подготовке и съемках:
Екатерина Медведева
- В интернете есть много крутых видео танцоров линди-хопа со всего мира. Нам хотелось показать, что на видео танцуют именно туляки. Для этого мы выбрали самое яркое и красивое место города, визитную карточку — новую Казанскую набережную. Уникальный Тульский кремль, современный дизайн набережной и множество деревянных площадок — всё это позволило снять видео легко, быстро и красиво!
Постановка танца была частью обучающего процесса в студии. Хореография состоит из движений чарльстона, изучаемых на наших постоянных занятиях.
- Получилось хорошо, и мы решили использовать этот материал для видео. В день съемок нам очень повезло с погодой — ни облачка! Однако танцевать много дублей нам пришлось в течение четырех часов. Это было непросто, но весело. Прохожие подбадривали нас аплодисментами! — рассказывает Екатерина.
Делится своими впечатлениями от процесса съемок ученик Студии джазового танца Jumpin' Jive и один из участников клипа Алексей Новиков:
Алексей Новиков
- Кажется, мы отсняли пару десятков дублей под жарким солнцем. В этот день наиболее ценным ресурсом для нас стала питьевая питьевая вода: чем прохладнее, тем лучше. Самым интересным было украдкой наблюдать в процессе съемок за прохожими: кто-то удивлялся, кто-то улыбался; одни терпеливо ждали окончания дубля, другие — шли напролом через съемочную площадку. Зрители все время менялись, и каждый дубль завершался новыми аплодисментами. Было ощущение, что в этот день мы выступили на двадцати концертах в разных залах.
- В итоге изученный материал отработали на «5+», гостям набережной подарили улыбки, а всем зрителям этого видео приготовили много тепла на долгую зиму! — говорит Екатерина Медведева.
Смотрите сами, что в итоге получилось: