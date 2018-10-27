Тулячка во время ссоры зарезала сожителя

Полицейские установили её местонахождение. Подозреваемая на данный момент доставлена в отдел полиции для разбирательства.

В дежурную часть отдела полиции «Зареченский» поступило сообщение, что в пятницу днём в доме по месту жительства обнаружен труп 26-летнего мужчины с признаками насильственной смерти, сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.

На теле были обнаружены колото-резанные раны.

При проведении мероприятий, направленных на раскрытие преступления, полицейские получили основания полагать, что к противоправному деянию причастна 24-летняя сожительница погибшего. В дальнейшем эта версия подтвердилась.

По предварительным данным, женщина совершила деяние в ходе бытового конфликта.

Полицейские установили её местонахождение, совместно с сотрудниками Росгвардии жительница Тулы была обнаружена и доставлена для разбирательства. Следственными органами возбуждено уголовное дело.