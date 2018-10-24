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Туляк избил знакомого и вынес на балкон умирать

Туляк избил знакомого и вынес на балкон умирать

От полученных повреждений мужчина скончался.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, утром 13 октября 2018 года около дома №4 по ул. Фрунзе Тулы обнаружено тело 44-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Оперативникам понадобилось 10 дней на раскрытие дела: 23 октября подозреваемый был задержан.

Вину в совершении указанного преступления мужчина признал и в ходе допроса пояснил, что утром 12 октября он со своим знакомым находился у себя в квартире на ул. Фрунзе, 4.

Между мужчинами произошел конфликт, в результате которого обвиняемый избил своего знакомого, после чего перенес потерпевшего на балкон и ушел. Спустя некоторое время он вернулся в квартиру и вынес тело на придомовую территорию, где его оставил и скрылся с места происшествия.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение. Следователи ходатайствуют об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

сегодня, в 16:11 +1
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