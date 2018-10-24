Каким организациям тульские депутаты безвозмездно передали городские помещения?

Депутаты Тульской городской думы рассмотрели ряд вопросов и передаче в безвозмездное пользование муниципальных помещений.

Автономная некоммерческая организация «Творческая мастерская художников «Звезда» получила на три года в безвозмездное пользование помещение на ул. Гоголевская, 71.

Частное учреждение «Центр развития и досуга детей «Солнечный город» получил на пять лет в безвозмездное пользование помещение на ул. Михеева, 3.

Частное учреждение культуры «Центр традиционной тульской керамики» на год в безвозмездное пользование передано помещение на ул. Октябрьская, 38, корп. 2.

Фонд программ перспективного развития «Малиновая засека» в безвозмездное пользование на пять лет предоставлено помещение в п. Косая Гора, ул. Октябрьская, 1.

В ведение Детской инфекционной больницы № 2 Тулы на пять лет в безвозмездное пользование передан медицинский кабинет в детском саду на ул. Чапаева, 40 (ЦО Лицей искусств № 22).

Кроме это бесплатное помещение на ул. Седова получила и общественная организация «ТРИСОМИК», которая создана для помощи детям с ограниченными возможностями. Организация была создана в 2017 году для реабилитации детей с болезнью Дауна и другими ограничениями здоровья. Задача центра — максимально развить таких детей, а родителей научить правильно общаться со своими особенными малышами.