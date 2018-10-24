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Мошенницы из Кабардино-Балкарии обманули тульских пенсионерок на крупную сумму

Мошенницы из Кабардино-Балкарии обманули тульских пенсионерок на крупную сумму

Женщины представлялись соцработниками, проникали в квартиру, отвлекали жертву и крали деньги.

Советский районный суд Тулы вынес обвинительный приговор трем жительницам Кабардино-Балкарской Республики. Они признаны виновными в краже и мошенничестве.

Суд установил, что 2 июня 2017 года в Туле две злоумышленницы под видом соцработников зашли в квартиру к пенсионерке. Одна женщина отвлекла жертву разговором о получении путевки в санаторий, а вторая незаметно пробралась в другую комнату и нашла там кошелек. Оттуда она похитила 177 000 рублей.

Действуя аналогичным образом, мошенницы 30 августа 2017 года похитили у пожилых супругов 150 000 рублей, а также их имущества на 50 000 рублей.

Одна из подсудимых обманула еще одну женщину.

Мошенница представилась ее родственницей, попросила в долг
35 000 рублей, пообещав вернуть их на следующий день.

Жертва не усомнилась в правдивости слов и выполнила просьбу.

Преступницы нанесли ущерб пенсионерам на сумму более 420 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области, уголовное дело рассмотрено в особом порядке.

Суд назначил одной из осужденных наказание в виде 2 лет 6 месяцев, второй — 2 года 4 месяцев лишения свободы в колонии общего режима; третьей назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы в колонии- поселении.

Приговор в законную силу не вступил.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:48 +1
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