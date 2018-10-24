Парковка у жилых домов в историческом центре Тулы: Что изменилось в правилах?

Тульские депутаты внесли исторический центр в перечень территорий, на которые не распространяются норматив по парковочным местам у жилых домов.

24 октября на очередном 58-м заседании Тульской городской Думы депутаты рассмотрели изменения в нормативы градостроительного проектирования от 23 декабря 2015 года.

В частности, предлагалось:

внести дополнения в перечень территорий, которые не обеспечиваются местами для парковки,

установить расчетное количество мест для хранения транспорта в случае проведения реконструкции многоквартирных жилых домов.

Депутаты поддержали предложение.

Теперь в состав территории исторического центра, на которую не распространяются требования по обеспечению местами для парковки, вошел квартал, ограниченный ул. Благовещенская, ул. Советская, пер. Черниковский, пер. Союзный.

В остальных же случаях при проведении реконструкции многоквартирных домов расчетное количество парковок принимается из расчета 0,7 машино-мест на квартиру.