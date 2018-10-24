На Калужском шоссе в Туле построят спортивный комплекс

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

23 октября в здании областного правительства прошло очередное заседание Градостроительно-земельного совета региона.

На заседании обсудили строительство многоэтажного дома в пос. Рождественский областной столицы. Валерий Шерин рекомендовал застройщику рассмотреть участие в социальных программах по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья и предоставлению жилья детям-сиротам.

Кроме того, рассмотрено обращение АО «Птицефабрика Тульская». На существующей птицефабрике в п. Молодежный будут реконструированы и модернизированы пять зданий птичников и здание сортировочного центра. По словам представителя предприятия, проект предусматривает инвестиции в размере 1 млрд рублей. Запланировано приобретение нового технологичного оборудования, что позволит увеличить производственную мощность почти в 2 раза – с 700 тыс. до 1,5 млн яиц в день. Рост объемов производства позволит создать дополнительные рабочие места.

Определили и назначение земельного участка площадью 3,7 га в районе Калужского шоссе.

Участники Градсовета решили, что земля будет предназначена для строительства комплекса спортивных объектов. По словам министра имущественных и земельных отношений Тульской области Михаила Пантелеева, участок находится вблизи развивающегося квартала Зеленстрой-2 и соответствует требованиям по размещению спортивных объектов. Инициативу передачи земли для возведения спорткомплекса поддержал региональный комитет по спорту.

Валерий Шерин поручил спортивному ведомству совместно с администрацией города проработать вопросы привлечения потенциального инвестора и поиска застройщика для возведения данных объектов.