Убийство под Чулковским путепроводом в Туле: подозреваемый арестован

По версии следствия, убийство произошло из-за конфликта во время распития спиртных напитков.

Ранее Myslo писал, что в Туле задержан подозреваемый в убийстве, которое случилось в ночь на 6 октября на улице Пролетарская набережная. Под данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Стали известны некоторые подробности происшествия. По версии следствия, вечером 5 октября обвиняемый совместно со своими знакомыми распивал спиртные напитки под автомобильным мостом неподалеку от д.21 по ул. Пролетарская Набережная. Между мужчинами произошел конфликт, в результате которого злоумышленник избил одного из своих собутыльников, а затем нанес ему несколько колото-резаных ранений. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Обвиняемый скрылся с места преступления.

Спустя некоторое время личность и местонахождение обвиняемого были установлены.

В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области рассказали, что мужчине предъявлено обвинение. Ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено.