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В Туле задержан подозреваемый в убийстве

В Туле задержан подозреваемый в убийстве

По версии следствия, 38-летний мужчина совершил преступление 6 октября 2018 года.

Следственным отделом по Пролетарскому району Тулы СУ СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

6 октября 2018 года на участке местности на ул. Пролетарская Набережная было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти – колото-резаными ранениями груди и шеи.

Оперативными сотрудниками УМВД России по Туле установлено лицо, причастное к совершению указанного преступления. Им оказался 38-летний мужчина, которого доставили в следственный отдел для производства с ним следственных действий. 

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, устанавливаются обстоятельства произошедшего, также будет решен вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.

 

сегодня, в 16:01 0
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