В Туле задержан подозреваемый в убийстве

Следственным отделом по Пролетарскому району Тулы СУ СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

6 октября 2018 года на участке местности на ул. Пролетарская Набережная было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти – колото-резаными ранениями груди и шеи.

Оперативными сотрудниками УМВД России по Туле установлено лицо, причастное к совершению указанного преступления. Им оказался 38-летний мужчина, которого доставили в следственный отдел для производства с ним следственных действий.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, устанавливаются обстоятельства произошедшего, также будет решен вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.