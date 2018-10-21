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Тульский экзотариум приглашает посетителей на шабаш

Тульский экзотариум приглашает посетителей на шабаш

В экзотариуме устроят «Антихэллоуин».

Чем наша родная нечисть хуже забугорной Мертвой невесты, а Кощей Бессмертный — вампира окаянного? Да ничем! И это докажут Баба-Яга, Великий Полоз и другие любимые герои русских народных преданий, устроив свой «Антихэллоуин» в Тульском экзотариуме.

Всех желающих приглашают на это мероприятие 27 октября в 18.00 (ул. Октябрьская, 26).

Вход в былинных костюмах поощряется. Угощения для четырехлапых помощников (овощи, фрукты) приветствуются.

Внимание: необходима предварительная запись. Возрастное ограничение 12+. Подробнее информация по телефону (4872) 47−53−92.

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:26 +4
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