В Каменском районе сгорел ВАЗ-2112

О происшествии сообщили в МЧС.

19 октября в 15.27 поступило сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ-2112 на ул. Садовой села Архангельского (Каменский район).

Машину тушили два пожарных расчета. В результате происшествия автомобиль выгорел внутри, обгорело лакокрасочное покрытие.

К слову, возле стоящего авто лежало несколько покрышек, которые также сгорели.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.