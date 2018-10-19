Кто получает сведения ограниченного доступа в Росреестре?

Получать сведения, выходящие за рамки общедоступных, может лишь ограниченный круг заявителей.

С 1 января прошлого года сведения Единого государственного реестра недвижимости (далее — ЕГРН) разграничены на две категории: общедоступные сведения и информация ограниченного доступа.

Получить сведения с ограниченным доступом могут:

представители и лица, обладающие правами на объекты недвижимости, земельные участки, здания и сооружения;

залогодержатели объектов недвижимости;

физические лица и организации с доверенностью от собственников объектов имущественных прав или их представителей;

лица, обладающие правом наследовать объект собственности правообладателя по закону или завещанию;

судебные приставы, правоохранительные органы, суды, представители некоторых отделов органов внутренних дел;

конкурсные или арбитражные управляющие по делам о банкротстве.

Интересующая информация предоставляется в следующих формах выписок из ЕГРН:

выписка о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости;

выписка о признании правообладателя недееспособным или ограничено дееспособным;

выписка о дате получения органом регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов.

Также к ограниченному доступу относятся копии документов, на основании которых сведения внесены в ЕГРН.

С начала 2018 года Кадастровая палата по Тульской области предоставила более 46 тысяч сведений и документов ограниченного доступа.

Запрос на получение сведений, выписок, копий отдельных документов и интересующей информации можно осуществить следующими способами:

При личном обращении в любое из отделений многофункционального центра «Мои документы» в независимости от места расположения объекта недвижимости; Путем создания электронного запроса на портале Росреестра; Посредством почтового отправления, с учетом соблюдения установленных требований к направляемым документам.

Ряд лиц, представляющих государственные органы власти, имеют право доступа к базе ограниченных для использования сведений на безвозмездной основе. Для получения сведений руководитель с заместителем подобной инстанции должны подписать запрос по установленной форме и направить ее в орган регистрации прав.