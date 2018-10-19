Кто получает сведения ограниченного доступа в Росреестре?
Получать сведения, выходящие за рамки общедоступных, может лишь ограниченный круг заявителей.
Получить сведения с ограниченным доступом могут:
- представители и лица, обладающие правами на объекты недвижимости, земельные участки, здания и сооружения;
- залогодержатели объектов недвижимости;
- физические лица и организации с доверенностью от собственников объектов имущественных прав или их представителей;
- лица, обладающие правом наследовать объект собственности правообладателя по закону или завещанию;
- судебные приставы, правоохранительные органы, суды, представители некоторых отделов органов внутренних дел;
- конкурсные или арбитражные управляющие по делам о банкротстве.
Интересующая информация предоставляется в следующих формах выписок из ЕГРН:
- выписка о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости;
- выписка о признании правообладателя недееспособным или ограничено дееспособным;
- выписка о дате получения органом регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов.
Также к ограниченному доступу относятся копии документов, на основании которых сведения внесены в ЕГРН.
С начала 2018 года Кадастровая палата по Тульской области предоставила более 46 тысяч сведений и документов ограниченного доступа.
Запрос на получение сведений, выписок, копий отдельных документов и интересующей информации можно осуществить следующими способами:
- При личном обращении в любое из отделений многофункционального центра «Мои документы» в независимости от места расположения объекта недвижимости;
- Путем создания электронного запроса на портале Росреестра;
- Посредством почтового отправления, с учетом соблюдения установленных требований к направляемым документам.
Ряд лиц, представляющих государственные органы власти, имеют право доступа к базе ограниченных для использования сведений на безвозмездной основе. Для получения сведений руководитель с заместителем подобной инстанции должны подписать запрос по установленной форме и направить ее в орган регистрации прав.