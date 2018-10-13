Застрявшему в Тульской области фанату посольство Конго поможет с документами

19-летний Самуэль приехал на Чемпионат мира по футболу, познакомился с девушкой, влюбился и хотел остаться в России. Но у истории оказался печальный конец.

В посольстве Конго сообщили, что готовы помочь Самуэлю восстановить документы. Однако вся эта процедура будет проводиться на родине парня, билет до которой стоит около 60 тыс. рублей. На дорогу денег посольство не даст.

Футбольному фанату остается надеяться на помощь неравнодушных граждан. В «ВКонтакте» создана группа, где рассказывается об истории Самуэля, пока там сбор средств не ведется, но не исключено, что будет открыт фонд помощи Самуэлю.

Напомним, парень во время Чемпионата мира по футболу познакомился с девушкой и влюбился в нее. После окончания соревнований он устроился в Москве на работу и два месяца трудился, но потом его обокрали, забрав в том числе деньги и паспорт болельщика. Девушка тоже исчезла. Самуэля несколько раз избивали на улицах Москвы. От беспомощности и обиды он пошел пешком куда глаза глядят. Путь его пролегал в течение нескольких дней вдоль железной дороги. Обнаружили его около деревни Кошкино Заокского района Тульской области.

Местные жители его приютили. Пользуясь гугл-переводчиком (парень разговаривает только на французском) он рассказал им свою историю.