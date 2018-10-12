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Турагентство в Узловой кинуло клиентов почти на 300 тысяч рублей

Турагентство в Узловой кинуло клиентов почти на 300 тысяч рублей

Владелица фирмы говорила клиентам, что забронировала им туры, однако все деньги забирала себе.

Узловский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 26-летней женщины, владелицы туристического агентства «Ниагара». Она обвинялась в ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере).

Суд установил, что женщина обманула трех клиентов. В 2017 году владелица заключила три договора: на поездку в Таиланд, во Вьетнам и Чехию. С потерпевших она взяла 298 400 рублей. Обвиняемая рассказывала клиентам, что забронировала для них туры и передала деньги туроператору. Однако в итоге это всё оказалось ложью.

В пресс-службе прокуратуры Тульской области рассказали, что приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:18 +3
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