Главный тренер молодежной сборной России: «Всегда рады приезжать в Тулу»

Сегодня, 12 октября, в Туле молодежная сборная России сыграет в отборочном матче чемпионата Европы-2019 U-21 с Македонией.

Евгений Бушманов, старший тренер молодежной сборной России:

— Всегда рады приезжать в Тулу. Здесь, во-первых, болельщики очень любят футбол и с удовольствием ходят на стадион. Здесь очень хорошее поле. Еще один плюс — недалеко от Москвы. В общем — очень много плюсов для нашей команды. Пользуясь случаем, хотелось бы пригласить болельщиков на завтрашний матч нашей команды.

— Что можете сказать о сопернике? Насколько команда готова к матчу? Есть ли травмированные?

— Травмированных нет. Гулиев пропускает завтрашний матч из-за перебора карточек. Остальные в строю и готовятся к матчу. Что касается соперника, мы играли против Македонии в марте. В стане соперника произошли некоторые изменения, поменялся тренер. Но, в целом, стиль игры команды не изменился сильно, поэтому мы имеем представление о противнике и готовы к этому.

— Какие у соперника сильные стороны? Чего стоит опасаться, в первую очередь?

— Несмотря на то, что Македония не совсем удачно выступает в этом отборочном цикле — я имею в виду и место в турнирной таблице и количество набранных очков, команда весьма неплохо действует в атаке, есть группа техничных, быстрых игроков. Если позволить ей играть в футбол, то они могут доставить много неприятностей. Мы сами убедились в этом в первом матче, поэтому к завтрашней игре мы подойдем с максимальными усилиями и вниманием. Конечно, мы настраиваемся на победу в завтрашней игре и готовы приложить для этого максимальные усилия.

— Глядя на турнирную таблицу можно понять, что сербов нам уже не догнать. Еще есть шанс зацепиться за второе место. 16-го числа у вашей команды игра с Австрией, вы уже держите ее в голове?

— Мы осознаем, что 16-го у нас еще одна игра. Но сейчас у нас все мысли непосредственно о предстоящем матче. В первую очередь, мы настраиваемся на завтрашнюю игру.

— В заявке сборной пять игроков «Спартака», плюс есть Бакаев, арендованный у красно-белых «Арсеналом» и недавно покинувшие московский клуб Зуев и Гулиев. Можно ли сказать, что это «Спартак» — базовая команда для сборной?

— Я бы сказал, что «Спартак» — одна из базовых команд. У нас также есть четверо ребят из «ЦСКА», из «Краснодара» трое футболистов.

— После поражения от Сербии многие задавались вопросом, почему на поле не появился Федор Чалов. Есть ли вариант, что мы завтра увидим Чалова на поле в Туле?

— Вариант такой есть, безусловно. Может быть, и с первых минут, завтра все увидите. Что касается Чалова, то он не только молодой талантливый нападающий, но и адекватный парень. Он все правильно воспринимает, и эту ситуацию он тоже воспринял очень правильно.

Добринко Илиевски, старший тренер молодежной сборной Македонии:

— Нас ожидает непростой матч со сборной России. Для нас это очень сложный соперник, у россиян еще есть шансы квалифицироваться на ЧЕ-2019. Мы осознаем силу оппонента, но готовы дать бой, так как собрали хороший, крепкий состав. У нас есть целый ряд совсем молодых игроков, которым есть что доказывать. Думаю, с таким составом мы можем побороться с россиянами. Мы смотрели прошлый матч против Сербии и считаем, что россияне не заслужили поражения в той игре. Даже если мы не пройдем дальше, то нам важно каждое набранное очко. В завтрашнем матче будем играть на победу.

— С турнирной точки зрения завтрашний матч ничего не решает, как вы настраиваете команду?

— Как я уже сказал ранее, нам важны очки. Несмотря на то, что у нас нет шансов на выход в следующий этап, нам важны победы, мы будем играть только на победу. Это принесет дополнительные очки в рейтинг нашей сборной. У нас очень большие надежды на это поколение игроков.

— В вашей заявке немало игроков, которые играют за пределами страны. Означает ли это, что ваши футболисты востребованы за рубежом?

— Если они выступают в европейских чемпионатах, значит, играть в футбол они умеют. Но им необходимо доказывать это, биться за место под солнцем в каждом матче и в клубе, и в сборной.

— Ожидали, что вас Россия встретит такой теплой погодой, несмотря на глубокую осень? Успели уже прогуляться по Туле?

— Мы были готовы к любой погоде в России, сейчас она очень похожа на македонскую. Что касается Тулы, то мы успели погулять и посмотреть город.