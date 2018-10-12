13 октября стоматологи проверят туляков на рак

Фото zuub.ru.

Все желающие смогут пройти обследование с использованием аппарата флуоресцентной диагностики, а также получить консультацию специалиста.

13 октября с 9.00 до 15.00 в филиалах ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» пройдут дни открытых дверей.

В этот день желающие без предварительной записи смогут пройти профилактический осмотр для выявления стоматологических заболеваний, обследование с использованием комплекта аппарата флуоресцентной диагностики (АФС) для выявления онкологических заболеваний тканей и органов полости рта, а также получить консультацию врача-стоматолога.

Акции состоятся по адресам:

Тула, ул. Морозова, 2-а;

Киреевск, ул. Ленина, 40;

Богородицк, ул. Пушкинская, 26.

При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.