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13 октября стоматологи проверят туляков на рак
Фото zuub.ru.

13 октября стоматологи проверят туляков на рак

Все желающие смогут пройти обследование с использованием аппарата флуоресцентной диагностики, а также получить консультацию специалиста.

13 октября с 9.00 до 15.00 в филиалах ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» пройдут дни открытых дверей.

В этот день желающие без предварительной записи смогут пройти профилактический осмотр для выявления стоматологических заболеваний, обследование с использованием комплекта аппарата флуоресцентной диагностики (АФС) для выявления онкологических заболеваний тканей и органов полости рта, а также получить консультацию врача-стоматолога.

Акции состоятся по адресам:

  • Тула, ул. Морозова, 2-а;
  • Киреевск, ул. Ленина, 40;
  • Богородицк, ул. Пушкинская, 26.

При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:44 0
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