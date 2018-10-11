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Медицинские отходы класса «Б» под Тулой: следователи проводят проверку
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Медицинские отходы класса «Б» под Тулой: следователи проводят проверку

В Ленинском районе Тульской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения стихийной свалки медицинских отходов.

Следственное управление СК РФ по Тульской области проводит доследственную проверку по факту обнаружения стихийной свалки медицинских отходов по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По предварительным данным, 10 октября 2018 года в СНТ «Пищевик» Ленинского района Тульской области обнаружена свалка медицинских отходов. Следователь провел осмотр места происшествия.

В настоящее время следователем проводится комплекс необходимых процессуальных действий, направленный на установление обстоятельств произошедшего.

Также свою проверку инициировал тульский Роспотребнадзор.

 

Напомним, вчера, 10 октября, журналисты Myslo по жалобе читателя выехали на место свалки отходов в район деревни Мыза (Привокзальное направление). Сотни использованных шприцев, игл, капельниц и ланцетов, гора гинекологических зеркал и прочий медмусор. Всё в характерных желтых пакетах с надписью «Медицинские отходы класса «Б» и желтых банках — эта свалка потенциально опасна для здоровья людей.

На одной из банок – этикетка с аббревиатурой ГУЗ ТОГВВиТ.

 


Лишь у одного учреждения название подходит под эту аббревиатуру — Тульский областной госпиталь ветеранов войн и труда. Учреждение находится в поселке Грицовский Веневского района. Как отходы попали оттуда в лес под Тулой — пока загадка.

Класс «Б» — эпидемиологически опасные отходы

Правила обращения с медицинскими отходами регламентируются санитарными правилами и нормами № 2.1.7.2790−10 от 12 декабря 2010 года «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Медицинские отходы класса «Б» — эпидемиологически опасные отходы. К ним относятся инфицированные и потенциально инфицированные отходы; материалы и инструменты, предметы, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями; патологоанатомические отходы; органические операционные отходы (органы, ткани и так далее); пищевые отходы из инфекционных отделений и многое другое.

Правила сбора и утилизации — крайне жёсткие.

 

 

Сюжет: Незаконные свалки в Туле
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