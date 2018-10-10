Недалеко от Донского Opel опрокинулся в кювет

Фото УГИБДД по Тульской области.

9 октября в 21.20 на 8-м километре автодороги «Донской-Богородицк» 41-летний водитель автомобиля «Опель Астра», по предварительной информации, не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением транспортного средства, не справился с управлением и опрокинулся. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Водителя с различными травмами доставили в больницу.