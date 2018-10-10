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Недалеко от Донского Opel опрокинулся в кювет
Фото УГИБДД по Тульской области.

Недалеко от Донского Opel опрокинулся в кювет

Водитель не справился с управлением.

9 октября в 21.20 на 8-м километре автодороги «Донской-Богородицк» 41-летний водитель автомобиля «Опель Астра», по предварительной информации, не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением транспортного средства, не справился с управлением и опрокинулся. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Водителя с различными травмами доставили в больницу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:16 +2
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