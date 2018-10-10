Фото УГИБДД по Тульской области.
В Новомосковске утром в ДТП пострадали два пешехода
Пешеходы госпитализированы с различными травмами.
Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром в Новомосковске на ул. Куйбышева.
37-летний водитель автомобиля «Хёндэ Акцент» сбил 34-летнюю женщину и 32-летнего мужчину. Они оба переходили дорогу по пешеходному переходу, сообщили в УГИБДД по Тульской области.
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходы госпитализированы с различными травмами.
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