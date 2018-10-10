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В Новомосковске утром в ДТП пострадали два пешехода
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Новомосковске утром в ДТП пострадали два пешехода

Пешеходы госпитализированы с различными травмами.

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром в Новомосковске на ул. Куйбышева.
 
37-летний водитель автомобиля «Хёндэ Акцент» сбил 34-летнюю женщину и 32-летнего мужчину. Они оба переходили дорогу по пешеходному переходу, сообщили в УГИБДД по Тульской области.
 
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходы госпитализированы с различными травмами.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:48 +1
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