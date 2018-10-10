В Новомосковске утром в ДТП пострадали два пешехода

Фото УГИБДД по Тульской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром в Новомосковске на ул. Куйбышева.

37-летний водитель автомобиля «Хёндэ Акцент» сбил 34-летнюю женщину и 32-летнего мужчину. Они оба переходили дорогу по пешеходному переходу, сообщили в УГИБДД по Тульской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходы госпитализированы с различными травмами.