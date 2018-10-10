В коттеджном поселке в Тульской области застройщик несколько лет «доит» жителей

Фото Дмитрия Дзюбина.

Три тысячи рублей — некий «компенсационный сбор», плюс эксплуатационные платежи (по счетчику) и никаких льгот. Если обязать жителя какой-нибудь новенькой многоэтажки Тулы такую сумму ежемесячно уплачивать застройщику, то наверняка сразу же возникнут вопросы как у администрации города, так и различных контролирующих органов. Но в Веневском районе все не так просто. Оказывается, так можно было. Только непонятно, на каком основании.

- Когда мы покупали дом в Веневских просторах (село Хавки), то ни о каком компенсационном сборе даже речи не шло, — рассказывает Татьяна Голубева. — Обычный договор купли-продажи, документы, правда, долго делали, были некоторые расхождения по метражу с фактическим, приходилось вызывать замерщика, чтобы уточнить квадратуру. В итоге через год мы все же получили свидетельство о собственности. Но когда еще не были оформлены документы, застройщик ООО «ПМК «Нефтегазстрой» внес изменения в договор купли-продажи. Компания брала на себя обязательства обслуживать и содержать коттеджный поселок, а мы должны были компенсировать ему все затраты.

Застройщик обещал за 3000 в месяц + «коммуналка» чистить снег зимой, стричь траву летом, наводить красоту круглогодично, содержать коммунальные сети и поставлять качественные коммунальные ресурсы. Три тысячи в месяц — сто рублей в сутки, много это или мало, не знаю, только большая часть жителей подписала допсоглашение. Застройщик начал выставлять им счета – написанные от руки квитанции. Владельцы домов переводили деньги на счет застройщика.

- Владелец компании-застройщика Николай Высоцкий тогда сказал мне, когда надо было подписывать допсоглашение: «А тебе что, сто рублей в день жалко?» Тут дело не в «жалко или нет», а в том, почему я вообще должна платить эти деньги? — добавляет Татьяна.

Вопрос вполне резонный: коттеджный поселок «Веневские просторы» по своей сути — просто улица села Хавки, а не садоводческое некоммерческое товарищество, значит убирать снег и предоставлять коммунальные услуги должен муниципалитет.

Конечно, у жителей есть право нанять стороннюю организацию для наведения чистоты на улице, но предоставлять коммунальные услуги уж точно должна организация с соответствующей лицензией или тот же муниципалитет.

Это косвенно даже прописано в договоре на аренду земли, на которой строится поселок: застройщик после окончания работ обязан передать всю инфраструктуру (дорожную и коммунальную) в собственность района.

Только вот сроки этой аренды продлевали уже дважды. Новый срок — до февраля 2019 года. То есть после этого времени инфраструктура в собственности застройщика. Такими темпами он может еще много лет строить дома и арендовать землю, а жители будут заложниками ситуации?

Грамотный застройщик поскорее закончит работы и отдаст, дабы самому не содержать, весь коммунальный багаж местным властям в собственность под финансовую опеку бюджета. Но в данном случае застройщик решил не спешить, а бремя содержания инфраструктуры переложил на жителей.

Тем более что большая часть собственников не стала вдаваться в детали и послушно начала переводить компенсационный сбор.

Отказались от оплаты такой услуги всего несколько человек: сама Татьяна с мужем т их сосед Владимир Романюк. Но им тут же начали грозить полным отключением коммунальных услуг. Тогда они обратились в прокуратуру, а та в свою очередь – в суд.

Веневский районный суд встал на сторону жителей и удовлетворил иск прокурора. 19 августа 2014 года (это решение одобрила и апелляционная инстанция) он постановил: «признать действия ООО «ПМК «Нефтегазстрой» по ежемесячному начислению платы по строке «Компенсационный платеж» в размере 3000 рублей незаконными». Соответственно, суд обязал прекратить начислять плату.

- После решения суда от нас отстали. Но весной 2018 года вместо Николая Высоцкого к нам пришел его сын — Алексей Высоцкий. Якобы «Нефтегазстрой» обанкротился и все обязанности передал ООО «Гарант», которым управляет Высоцкий-младший. В июне 2018 года он установил шлагбаум на въезд в поселок и проезд разрешал только тем, у кого заключен договор на обслуживание (те самые 3000 рублей). Мы съездили в администрацию, написали обращение в прокуратуру. Провели собрание и потребовали предоставить лицензию – раз уж «Гарант» называет себя управляющей компанией. Но никаких документов нам так и не предоставили, — рассказывает Татьяна. — И кроме всего прочего: где положенные мне по закону льготы? Я пенсионер и инвалид. Но их-то нам никто не предоставил!

В этот раз и прокуратура отреагировала несколько по-другому: в ответ на жалобу на возобновившиеся счета за обслуживание территории ведомство, ссылаясь на п. 1 ст. 291 ГК РФ, напомнило, что жители Веневских просторов могут провести собрание и организовать ТСЖ, чтобы решать возникающие вопросы.

Также прокуратура напомнила, что на собрании, прошедшем 3 февраля 2017 года администрация уже рекомендовала всем жителям заключить договор с застройщиком на поставку коммунальных услуг и объектов инфраструктуры и своевременно оплачивать взносы (как минимум странная рекомендация от чиновников и прокуратуры при наличие решения суда).

Прокуратура рассказала жителям, где на сайте «Веневских просторов» найти договор, который нужно подписать с застройщиком (не являющимся управляющей компанией, но предоставляющим коммунальные услуги). Споры же по поводу отказала от заключения договора прокуроры предложили жителям решать в суде.

Но надо отдать надзорному органу должное: по поводу водоснабжения и водоотведения прокуратура напомнила местным чиновникам, что эту услугу должен предоставлять муниципалитет. Главе администрации Веневского района было внесено представление с требованием об устранении нарушений.

Такой ответ жители получили еще 6 июля, но до настоящего времени сети в муниципальную собственность не переданы. В администрации уверяют, что виноват застройщик, якобы он не передает документы. Об этом Myslo заявил заместитель главы администрации района Виктор Федоров.

По его словам, администрация ничем не может помочь жителям. Единственный выход из ситуации — через суд понуждать застройщика отдать сети району. Но делать это должны собственники домов, а не муниципалитет (имея предписание от прокуратуры). Похоже на театр абсурда.

Виктор Федоров - Они построили канализацию — не сдали, лицензия на воду есть? Нет. Электрические сети протянули, а лицевые счёта жителям не сделали, — рассказывает Виктор Федоров. — Мы обратились в прокуратуру, но она им дала срок на устранение нарушений. Вот такой у нас застройщик, он пользуется прорехами законодательства. Мы пытаемся что-то урегулировать, но пока не выходит.

Алексей Высоцкий смог пояснить и того меньше. Конкретных сроков передачи коммунального имущества назвать затруднился, как впрочем, и сроки получения им лицензии управляющей компании. Отсутствие лицензии при этом не мешает его компании продолжать предоставлять услуги УК и ресурсоснабжающей организации и включать незаконные счета в квитанции жителей.

- А кто будет чистить дороги в поселке зимой? Администрация что ли? У них больше 200 населенных пунктов! — отрезал Алексей Высоцкий.

А, собственно, почему бы администрации не почистить в Веневских просторах зимой снег, ведь это обязанность муниципалитета и на это из бюджета выделяются средства. Так положено по закону. Как и оплата освещения в местах общего пользования, и ремонт дороги или вышедшего из строя насоса. Пока за все это платят жители, но насколько все это законно, мы надеемся, выяснит уже областная прокуратура.