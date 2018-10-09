Житель Тульской области из ревности сжег автомобиль соперника

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области. На фото - сгоревший автомобиль.

Молодой человек узнал, что его жена встречается с другим.

Богородицкий районный суд вынес обвинительный приговор 22-летнему жителю пос. Товарковский Богородицкого района. Молодой человек признан виновным в ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Суд установил, что осужденный, приревновав свою жену к постороннему мужчине, поджег его автомобиль ВАЗ-21150. Пожар полностью уничтожил машину. Своими действиями ревнивец причинил сопернику материальный ущерб на сумму 107 820 рублей.

Собственнику автомобиля ущерб полностью возмещен. Гражданские иски не заявлены.

Суд назначил парню наказание в виде лишения свободы на 2 года условно с испытательным сроком на 2 года. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области. Приговор суда в законную силу не вступил.