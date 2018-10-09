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Перевернутая Тула: Фотопроект об отражениях
На фото Тульская область, Богородицкий парк. Автор фото Алексей Пирязев.

Перевернутая Тула: Фотопроект об отражениях

Сегодня, 9 октября, можно отметить необычный праздник — День отражений в лужах. Посмотрите нашу подборку и поднимите себе настроение!

В лужах мы видим отражение перевернутого мира. В каплях воды можно разглядеть небо, облака, здания, деревья, полет ласточки.

Но наш фотохудожник Алексей Пирязев расширяет тему и предлагает насладиться фотографиями отражений в водоемах, стеклах, зеркалах, и даже лакированных боках автомобилей...

Смотрим галерею!

 

Галерея
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Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 14:20 +11
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