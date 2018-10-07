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В квартире нет тепла? Звоните на горячую линию
Фото pixabay.com

В квартире нет тепла? Звоните на горячую линию

Публикуем список телефонов, куда вы можете обратиться по вопросам начала отопительного сезона.

Горячие линии администрации города Тулы работают ежедневно с 8.00 до 20.00.

  • Центральный округ (4872) 31−11−90, 36−72−81
  • Пролетарский округ (4872) 41−06−49, 41−73−40
  • Привокзальный округ (4872) 24−66−98, 24−71−74
  • Зареченский округ (4872) 47−16−68
  • Советский округ (4872) 30−18−84, 30−17−11
  • Управление по городскому хозяйству +7−919−081−23−09.

С 20.00 и до 8.00 жители могут обращаться по телефону ЕДДС — (4872) 47−20−37.

телефоны УК

Жители Тулы могут обратиться и в управляющую компанию, которая обслуживает многоквартирный дом.

ООО «УК 21 Век»

52-40-13, 52-41-13

ООО «УК-Альянс»

71-76-33

ООО «Апрель-Менеджмент»

73-01-08

ООО УК «Аврора»

71-63-30

ООО УК «Арсенал»

38-55-82

ООО «АСТЕК»

25-01-72

ООО УК «АСС-Техник»

8-952-015-70-80

ООО «УК «Ваш Дом»

52-53-63, 8-967-431-68-50

ООО «УК «Ваш Дом 2»

23-10-64, 71-65-73

ООО «Велиград»

8-910-940-77-14

ООО «Вега»

71-78-59, 8-961-147-02-93

ООО УК «Вертикаль»

77-03-72

ООО «Внешстрой-Коммунсервис»

40-55-80, 8-915-787-57-74

ООО «УК ВОСХОД»

77-03-72

ООО УК «Горизонт»

52-02-53, 52-52-63

ООО «ЖКХ-Гарант»

8-910-588-91-93

ООО «Движение»

72-03-50

ООО «УК Домовой»

79-07-34, 8-920-791-71-00

ООО УК Домсервис»

52-12-51

ООО УК «Домофон»

79-04-51,41-24-51

ООО УК «Единая Тула»

52-40-17

ООО «ЖУК»

43-86-69

ООО «Жилсервис»

8-950-921-98-74,

8-905-624-28-39

ООО «Жилцентр»

25-00-25

ООО «Жилцентр» ИНН 4027131978

25-00-25

ООО «Жилкомцентр»

25-00-25

ООО УК «Жилхоз» Советского р-на г. Тула

56-47-33

ООО «Жилищно-строительная компания»

21-20-65, 8-910-940-12-73

ООО «УК Жилкомхоз»

8-920-76-000-71

ООО «Жилищно-санитарное обслуживание»

71-71-63

ООО УК «Зеленградъ»

73-01-08

ООО УК «Инверсия +»

8-953-960-29-01

ООО «Индустрия Сервиса»

8-963-934-01-03

ООО УК «Индустрия сервиса»

8-963-934-01-03

ООО «ИнженерПро»

72-53-27

ООО "Инженер Про Центр"

72-53-27

ООО «Квартал»

8-910-940-83-44

ООО «Косогорское ЖКХ»

8-960-616-19-14

ООО «Косогорец»

58-74-01

ООО «Кировский» г. Тула

8-920-275-67-69

ООО «УК г. Тулы Комсервис»

8-920-279-80-90

ООО «УК Комфорт»

52-00-07

ООО «Комфортсервис»

8-999-782-64-56

ООО УК «Левобережный»

71-46-39,8-920-788-97-71

ООО УК «Любимое заречье»

77-03-72

ООО «УК Лидер»

79-07-34, 8-920-791-71-00

ООО УК «Лучший дом»

77-32-51; 8-953-428-59-58

ООО «УК Мясново»

58-22-50

ООО УК «МегаПолис»

38-56-46

ООО «Мастер Дом»

52-52-15, 77-03-72

ООО «УК Мастер-Сервис»

58-74-76

ООО УК «Наш Дом»

71-11-97, 8-967-431-68-50

ООО "Новая УК"

72-36-01, 8-930-790-27-27

ООО УК «Новострой»

8-902-696-22-20

ООО «НОВОСТРОЙ-71»

52-55-11

ООО «Новый город»

52-52-22, 52-40-20

ООО «УК «Нега»

8-920-279-80-90

ООО "УО"НКП"

52-48-90

ООО УК «Новый квартал»

8-961-263-56-64

ООО УК «ОМД»

8-910-940-75-57

ООО УК «Орион»

77-03-72

ООО «Оружейная столица»

52-52-72

ООО «Управляющая компания «Платоновский лес»

70-10-74

ООО «Плехановская УК»

8-953-422-03-93

ООО УК «ПроСпект»

35-05-90

ООО «Развитие Сервис»

8-903-840-49-37,

8-961-148-13-66

ООО «РСК-71»

38-51-24,8-903-840-51-24

ООО «УК Ремстройстройсервис»

52-52-80

ОАО фирма «РЭМС»

40-88-53, 40-22-22

ООО «Согласие»

52-52-80

ООО «Славянка»

70-05-64, 56-54-54

ООО"УК Северная Мыза"

8- 950-901-11-42

ООО «СтройМАКС»

52-00-07

ООО УК «Стройуслугасервис»

52-63-43

ООО «СпецСтрой»

71-46-35, 8-950-906-88-61

ООО «Тауэр»

8-920-270-91-00

ООО «Управляющая компания «Тулица»

70-10-74

ООО «ТРИС»

8-920-279-80-90

ООО «Тулжилхоз»

8-950-922-24-14

ООО УК «ТОКТО»

71-71-92

ООО «ЖЭК-Тульский дом»

55-15-54, 8-962-274-85-85

ООО УК «Тульское УЖКХ»

52-52-15, 77-03-72

ООО «ТГУК»

75-34-02, 71-78-80

ООО «УК Тульский двор»

58-89-41

ООО «Туларегионстрой»

56-54-54

ООО «Управдом»

73-02-80

ООО «УКС г. Тулы»

55-15-54, 8-962-274-85-85

ООО «Уют Дом»

52-00-07, 53-52-72

ООО «Уютный Дом»

56-54-54

ООО УК «Управ-Сити»

58-07-78

ООО УК «Формула»

8-920-279-80-90

ООО УК «Чистый город»

70-17-29, 70-29-60

ООО «Эталон»

8-953-194-77-87

ООО «Этажи»

56-54-54

ООО «Управляющая компания «Южная»

70-10-74

Для жителей области схема такая:

сегодня, в 09:58 0
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