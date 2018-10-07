В квартире нет тепла? Звоните на горячую линию

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Публикуем список телефонов, куда вы можете обратиться по вопросам начала отопительного сезона.

Горячие линии администрации города Тулы работают ежедневно с 8.00 до 20.00.

Центральный округ (4872) 31−11−90, 36−72−81

Пролетарский округ (4872) 41−06−49, 41−73−40

Привокзальный округ (4872) 24−66−98, 24−71−74

Зареченский округ (4872) 47−16−68

Советский округ (4872) 30−18−84, 30−17−11

Управление по городскому хозяйству +7−919−081−23−09.

С 20.00 и до 8.00 жители могут обращаться по телефону ЕДДС — (4872) 47−20−37.

телефоны УК

Жители Тулы могут обратиться и в управляющую компанию, которая обслуживает многоквартирный дом.

ООО «УК 21 Век» 52-40-13, 52-41-13 ООО «УК-Альянс» 71-76-33 ООО «Апрель-Менеджмент» 73-01-08 ООО УК «Аврора» 71-63-30 ООО УК «Арсенал» 38-55-82 ООО «АСТЕК» 25-01-72 ООО УК «АСС-Техник» 8-952-015-70-80 ООО «УК «Ваш Дом» 52-53-63, 8-967-431-68-50 ООО «УК «Ваш Дом 2» 23-10-64, 71-65-73 ООО «Велиград» 8-910-940-77-14 ООО «Вега» 71-78-59, 8-961-147-02-93 ООО УК «Вертикаль» 77-03-72 ООО «Внешстрой-Коммунсервис» 40-55-80, 8-915-787-57-74 ООО «УК ВОСХОД» 77-03-72 ООО УК «Горизонт» 52-02-53, 52-52-63 ООО «ЖКХ-Гарант» 8-910-588-91-93 ООО «Движение» 72-03-50 ООО «УК Домовой» 79-07-34, 8-920-791-71-00 ООО УК Домсервис» 52-12-51 ООО УК «Домофон» 79-04-51,41-24-51 ООО УК «Единая Тула» 52-40-17 ООО «ЖУК» 43-86-69 ООО «Жилсервис» 8-950-921-98-74, 8-905-624-28-39 ООО «Жилцентр» 25-00-25 ООО «Жилцентр» ИНН 4027131978 25-00-25 ООО «Жилкомцентр» 25-00-25 ООО УК «Жилхоз» Советского р-на г. Тула 56-47-33 ООО «Жилищно-строительная компания» 21-20-65, 8-910-940-12-73 ООО «УК Жилкомхоз» 8-920-76-000-71 ООО «Жилищно-санитарное обслуживание» 71-71-63 ООО УК «Зеленградъ» 73-01-08 ООО УК «Инверсия +» 8-953-960-29-01 ООО «Индустрия Сервиса» 8-963-934-01-03 ООО УК «Индустрия сервиса» 8-963-934-01-03 ООО «ИнженерПро» 72-53-27 ООО "Инженер Про Центр" 72-53-27 ООО «Квартал» 8-910-940-83-44 ООО «Косогорское ЖКХ» 8-960-616-19-14 ООО «Косогорец» 58-74-01 ООО «Кировский» г. Тула 8-920-275-67-69 ООО «УК г. Тулы Комсервис» 8-920-279-80-90 ООО «УК Комфорт» 52-00-07 ООО «Комфортсервис» 8-999-782-64-56 ООО УК «Левобережный» 71-46-39,8-920-788-97-71 ООО УК «Любимое заречье» 77-03-72 ООО «УК Лидер» 79-07-34, 8-920-791-71-00 ООО УК «Лучший дом» 77-32-51; 8-953-428-59-58 ООО «УК Мясново» 58-22-50 ООО УК «МегаПолис» 38-56-46 ООО «Мастер Дом» 52-52-15, 77-03-72 ООО «УК Мастер-Сервис» 58-74-76 ООО УК «Наш Дом» 71-11-97, 8-967-431-68-50 ООО "Новая УК" 72-36-01, 8-930-790-27-27 ООО УК «Новострой» 8-902-696-22-20 ООО «НОВОСТРОЙ-71» 52-55-11 ООО «Новый город» 52-52-22, 52-40-20 ООО «УК «Нега» 8-920-279-80-90 ООО "УО"НКП" 52-48-90 ООО УК «Новый квартал» 8-961-263-56-64 ООО УК «ОМД» 8-910-940-75-57 ООО УК «Орион» 77-03-72 ООО «Оружейная столица» 52-52-72 ООО «Управляющая компания «Платоновский лес» 70-10-74 ООО «Плехановская УК» 8-953-422-03-93 ООО УК «ПроСпект» 35-05-90 ООО «Развитие Сервис» 8-903-840-49-37, 8-961-148-13-66 ООО «РСК-71» 38-51-24,8-903-840-51-24 ООО «УК Ремстройстройсервис» 52-52-80 ОАО фирма «РЭМС» 40-88-53, 40-22-22 ООО «Согласие» 52-52-80 ООО «Славянка» 70-05-64, 56-54-54 ООО"УК Северная Мыза" 8- 950-901-11-42 ООО «СтройМАКС» 52-00-07 ООО УК «Стройуслугасервис» 52-63-43 ООО «СпецСтрой» 71-46-35, 8-950-906-88-61 ООО «Тауэр» 8-920-270-91-00 ООО «Управляющая компания «Тулица» 70-10-74 ООО «ТРИС» 8-920-279-80-90 ООО «Тулжилхоз» 8-950-922-24-14 ООО УК «ТОКТО» 71-71-92 ООО «ЖЭК-Тульский дом» 55-15-54, 8-962-274-85-85 ООО УК «Тульское УЖКХ» 52-52-15, 77-03-72 ООО «ТГУК» 75-34-02, 71-78-80 ООО «УК Тульский двор» 58-89-41 ООО «Туларегионстрой» 56-54-54 ООО «Управдом» 73-02-80 ООО «УКС г. Тулы» 55-15-54, 8-962-274-85-85 ООО «Уют Дом» 52-00-07, 53-52-72 ООО «Уютный Дом» 56-54-54 ООО УК «Управ-Сити» 58-07-78 ООО УК «Формула» 8-920-279-80-90 ООО УК «Чистый город» 70-17-29, 70-29-60 ООО «Эталон» 8-953-194-77-87 ООО «Этажи» 56-54-54 ООО «Управляющая компания «Южная» 70-10-74

Для жителей области схема такая: