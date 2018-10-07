Для нового детского сада в тульском селе Зайцево построят котельную

Этот вопрос в ходе выездного совещания озвучил замглавы администрации города Тулы — начальник управления градостроительства и архитектуры Алексей Сорокин.

Алексей Сорокин проинспектировал строительство нового детского сада в селе Зайцево. Сад рассчитан на 60 малышей. В здании закончены работы по внутренней отделке помещений. В настоящее время проводятся пуско-наладочные работы по электроснабжению.

Отапливать новый детский сад планируют с помощью собственной котельной. Ее строительство также обсудили в ходе выездного совещания.

Осмотрел сегодня Алексей Сорокин и здание зала художественной гимнастики в Заречье. На новом объекте идет работа по устранению замечаний, которые были выданы Госстройнадзором. После чего будет продолжена приемка спортивного объекта.