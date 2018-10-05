В Туле медсестра украла у пенсионерки 225 тысяч рублей

Женщина пришла к пожилой пациентке домой, чтобы сделать электрокардиограмму сердца.

Зареченский районный суд Тулы вынес приговор 26-летней медсестре. Она признана виновной в краже, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину.

Суд установил, что 28 августа обвиняемая, являясь медсестрой терапевтического отделения больницы, была направлена на выезд по месту жительства 80-летней женщины для проведения электрокардиограммы сердца.

Находясь в квартире пенсионерки, медсестра в приоткрытом ящике тумбочки увидела денежные средства.

Воспользовавшись тем, что пациентка вышла на кухню за водой, злоумышленница забрала из ящика 225 000 рублей, спрятала их в карман и ушла.

Ущерб потерпевшей возмещен. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, суд назначил медсестре наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.