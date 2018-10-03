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Хитрый туляк сделал подкоп, чтобы обчистить чужой гараж

Хитрый туляк сделал подкоп, чтобы обчистить чужой гараж

Оттуда он украл имущество более, чем на 100 тысяч рублей.

Пролетарский районный суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «б, в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в иное хранилище с причинением значительного ущерба гражданину).

Установлено, что вечером 18 января 2018 года пьяный мужчина, находясь на ул. Дементьева, решил обчистить расположенный там гараж. С помощью металлической трубы он сделал подкоп и через образовавшийся лаз пробрался вовнутрь. Оттуда он похитил имущество на 71950 руб.

Через несколько дней вор вернулся на место преступления. Через тот же подкоп преступник снова залез в гараж и вынес имущества на 29951 руб.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов. Кстати, вину свою туляк признал полностью.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:14 +2
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