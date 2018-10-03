Хитрый туляк сделал подкоп, чтобы обчистить чужой гараж

Оттуда он украл имущество более, чем на 100 тысяч рублей.

Пролетарский районный суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «б, в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в иное хранилище с причинением значительного ущерба гражданину).

Установлено, что вечером 18 января 2018 года пьяный мужчина, находясь на ул. Дементьева, решил обчистить расположенный там гараж. С помощью металлической трубы он сделал подкоп и через образовавшийся лаз пробрался вовнутрь. Оттуда он похитил имущество на 71950 руб.

Через несколько дней вор вернулся на место преступления. Через тот же подкоп преступник снова залез в гараж и вынес имущества на 29951 руб.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов. Кстати, вину свою туляк признал полностью.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.