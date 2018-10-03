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Тулячка при живом муже три года незаконно получала пенсию по потере кормильца

Тулячка при живом муже три года незаконно получала пенсию по потере кормильца

Теперь ее ждет суд за мошенничество в особо крупном размере.

Проверку проводила Киреевская межрайонной прокуратура. 
 
Наталья, жительница Киреевского района (имена изменены) в 2003 году вышла замуж на Виктора, в браке у них родился сын. В 2007 году супруг отправился на заработки в Москву, но в апреле 2010 года мужчина перестал выходить на связь с женой. 
 
Женщина обратилась в полицию. 25 августа 2011 года был объявлен в розыск пропавшего, но мужчину так и не нашли. Чуть больше года спустя суд признал Виктора безвестно отсутствующим. В связи с этим в декабре 2012 года Наталья обратилась в местное отделение Пенсионного фонда о назначении пенсии в связи с потерей кормильца. На основании судебного решения ей назначили выплату. 
При подаче заявлений женщина дала расписку, согласно которой она обязана была уведомить Фонд 
в 5-дневный срок
об обстоятельствах, влекущих прекращение выплат.
Удалось найти Виктора только в конце 2014 года – 24 декабря. Мужчина был жив и здоров и находился в одном из городов Подмосковья. Официальное уведомление о местонахождении супруга Наталья получила 11 февраля 2015 года.
 
Но в Фонд Наталья не пошла и продолжала до 30 апреля 2018 года получать деньги в связи с потерей кормильца. Хотя уже с 1 марта 2015 года такая выплата была ей уже не положена.  
 
«Таким образом, она совершила хищение денежных средств при получении социальной выплаты в сумме 284 309,64 рублей, причинив ПФР по Киреевскому району ущерб на указанную сумму», сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
Материалы проверки 24 сентября Киреевским межрайонным прокурором направлены начальнику ОМВД России по Киреевскому району для решения вопроса об уголовном преследовании женщина, в действиях которой усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат в крупном размере.
 
Постановлением следователя – начальника отделения СО ОМВД России по Киреевскому району от 30 сентября в отношении неё возбуждено уголовное дело. Ход расследования по делу Киреевская межрайонная прокуратура взяла на контроль.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:24 0
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