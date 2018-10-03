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Экс-игрок «Арсенала» попался на допинге

Экс-игрок «Арсенала» попался на допинге

В отношении Ивана Ершова проводится расследование.

Игрок футбольного клуба «Псков-747», бывший футболист тульского «Арсенала» Иван Ершов временно отстранен от тренировочного процесса и участия в матчах ПФЛ по антидопинговым правилам до выяснения обстоятельств. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

В крови 39-летнего игрока обнаружены триметазидин и мельдоний. В настоящее время РУСАДА проводит расследование.

 

Иван Ершов выступал за тульский «Арсенал» с 2012 по 2017 год. За пять сезонов игрок прошел путь от второго дивизиона до Премьер-лиги. Иван Иванович, как любя зовут футболиста болельщики, стал символом возрожденного «Арсенала». На счету защитника более 100 матчей в футболке тульского клуба. А его гол в ворота московского «Динамо» в сезоне-2014/15 стал первым забитым мячом «Арсенала» в элите российского футбола.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:46 +1
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