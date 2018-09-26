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В Туле администрация проверила более 500 детских площадок

В Туле администрация проверила более 500 детских площадок

Глава администрации города Евгений Авилов провел совещание по обследованию детского игрового оборудования.

С отчетами выступили начальники главных управлений по территориальным округам. По всем обследованным объектам проводятся работы по удалению старых элементов, их восстановлению или замене. Евгений Авилов отметил, все площадки должны быть в нормативном состоянии.

В Центральном территориальном округе проверено детское игровое оборудование по 194 адресам, обслуживающим организациям выдано 35 предписаний для устранения выявленных нарушений. По 22 адресам проведены ремонтные работы.

В Зареченском районе обследовано 111 объектов. Нарушения состояния игрового оборудования выявлены на 61 из них. Всё оборудование будет приведено в надлежащее состояние. В Советском территориальном округе проверены 66 детских площадок. Нарушения обнаружены на восьми объектах.

В текущем году в округе выполнена полная замена игровых комплексов и спортивного оборудования в скверах «имени Льва Толстого» и «Славянский бульвар», ведутся работы по ремонту детской площадки по адресу: ул. Болдина, д. 110-Б и сетчатого ограждения на спортивной площадке в сквере «Тулякам, погибшим в локальных и военных конфликтах».

В Пролетарском территориальном округе обследовано 92 детские площадки. В ремонте нуждается всего одна площадка. В Привокзальном территориальном округе обследовано 65 площадок, удалены неисправные элементы, некоторые заменены и покрашены.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:20 +1
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