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«Тулица» разгромила московский «Луч» в Кубке России
Фото пресс-службы ВК "Тулица".

«Тулица» разгромила московский «Луч» в Кубке России

Встреча завершилась со счетом 3:0 (25:9, 25:16, 25:9).

Сегодня, 29 сентября, «Тулица» сыграла свой четвертый матч в рамках Кубка России по волейболу среди женских команд. Соперником наших спортсменок стал московский «Луч».

После череды проигрышей (первые три матча тулячки уступили «Ленинградке», «Динамо-Метар» и «Липецку») подопечные Александра Перепелкина нашли свою игру и устроили столичной команде без преувеличения разгром на площадке. Счет по партиям: 25:9, 25:16, 25:9.

Главный тренер «Тулицы» подвел итоги матча:

Александр Перепелкин

- Очень непростая игра в плане эмоций и психологии. Было хорошо видно, что команда сконцентрирована. Не обошлось и без ошибок, причем достаточно грубых, про которые говорили еще в прошлых матчах. Но получилось так, что на итоговый результат они не повлияли. Есть, над чем трудиться. Даже этот матч показал, что у нас огромный плацдарм для работы есть. Поэтому поздравляю всех с победой. Надо продолжать в том же духе, — сказал Александр Перепелкин в интервью клубной пресс-службе.

30 сентября «Тулица» сыграет с чемпионом России 2018 года — московским «Динамо». Игра состоится в 15.00 в КСК «Луч» (г. Москва).

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 20:44 +3
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