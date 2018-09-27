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Пропавший тульский школьник может находиться в Ростове
Фото из архива MySlo

Пропавший тульский школьник может находиться в Ростове

За 14-летним Даниилом Абрамовым выехала мама.

Напомним, ранее мы писали о том, что волонтёры отряда «Лиза Алерт» ищут 14-летнего туляка Даниила Абрамова, который накануне ушел из дома в Зареченском районе и до сих пор не вернулся.

Как стало известно Myslo, пропавший школьник может находиться в Ростове. Представители отряда «Лиза Алерт» сообщили, что эта информация проверяется.

В Ростов выехала мама Даниила. До тех пор, пока полученные искателями сведения не подтвердятся, поисковые мероприятия не будут завершены.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:15 0
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