Пропавший тульский школьник может находиться в Ростове

Фото из архива MySlo

Напомним, ранее мы писали о том, что волонтёры отряда «Лиза Алерт» ищут 14-летнего туляка Даниила Абрамова, который накануне ушел из дома в Зареченском районе и до сих пор не вернулся.

Как стало известно Myslo, пропавший школьник может находиться в Ростове. Представители отряда «Лиза Алерт» сообщили, что эта информация проверяется.

В Ростов выехала мама Даниила. До тех пор, пока полученные искателями сведения не подтвердятся, поисковые мероприятия не будут завершены.