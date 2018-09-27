Житель Богородицкого района вырастил на участке 47 кустов конопли

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков выявили в Богородицке факт незаконного выращивания конопли. Как уточнили в пресс-службе областного УМВД, полицейские располагали сведениями, что 23-летний неработающий местный житель выращивает на своём приусадебном участке наркосодержащие растения.

При проверке эта информация подтвердилась – сотрудники полиции обнаружили и изъяли 47 кустов конопли. Проведённое в экспертно-криминалистическом центре УМВД исследование установило, что в растениях содержится наркотическое средство тетрагидроканнабинол.

В межмуниципальном отделе МВД России «Богородицкий» возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 231 УК РФ. Молодому человеку грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.