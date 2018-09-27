новости
новости
Регистрация
Житель Богородицкого района вырастил на участке 47 кустов конопли

Житель Богородицкого района вырастил на участке 47 кустов конопли

В отношении 23-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело.

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков выявили в Богородицке факт незаконного выращивания конопли. Как уточнили в пресс-службе областного УМВД, полицейские располагали сведениями, что 23-летний неработающий местный житель выращивает на своём приусадебном участке наркосодержащие растения.

При проверке эта информация подтвердилась – сотрудники полиции обнаружили и изъяли 47 кустов конопли. Проведённое в экспертно-криминалистическом центре УМВД исследование установило, что в растениях содержится наркотическое средство тетрагидроканнабинол.

В межмуниципальном отделе МВД России «Богородицкий» возбуждено и расследуется уголовное дело по статье  231 УК РФ. Молодому человеку грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +2
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делопреступлениевыращивание коноплинаркотическое веществополицияУМВД России по Тульской области
Место
Тульская областьБогородицкий район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Пропавший тульский школьник может находиться в Ростове
Пропавший тульский школьник может находиться в Ростове
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.