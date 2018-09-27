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В Туле разыскивают пропавшего школьника

В Туле разыскивают пропавшего школьника

14-летний Даниил Абрамов пропал 26 сентября.

В Туле пропал 14-летний Даниил Сергеевич Абрамов. 26 сентября он ушел из дома в Зареченском районе и до сих пор не вернулся. К поискам пропавшего присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Приметы: рост 189 см, худощавого телосложения, волосы русые, коротко стриженные, глаза серые.

Одежда: куртка-парка цвета хаки, темно-синие брюки, кроссовки цвета хаки.

С собой: серый джинсовый рюкзак небольшого размера с множеством карманов.

Если знаете что-либо о местонахождении пропавшего подростка, звоните по телефонам:

8 (800)700−54−52 или 112; 02.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:42 +5
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