В Плавском районе сгорела терраса жилого дома

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

С огнём боролись шесть человек. Они ликвидировали возгорание за пять минут.

В 18.35 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании дома, расположенного в деревне Красное Плавского района. На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета.

По прибытии на место происшествия в 18.40, пожарные приступили к ликвидации горения. Огонь был потушен в 18.45. Никто не пострадал, в результате происшествия сгорела терраса и выгорела кухня.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.