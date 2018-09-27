новости
новости
Регистрация
В Плавском районе сгорела терраса жилого дома
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Плавском районе сгорела терраса жилого дома

С огнём боролись шесть человек. Они ликвидировали возгорание за пять минут.

В 18.35 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании дома, расположенного в деревне Красное Плавского района. На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета.

По прибытии на место происшествия в 18.40, пожарные приступили к ликвидации горения. Огонь был потушен в 18.45. Никто не пострадал, в результате происшествия сгорела терраса и выгорела кухня.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:00 0
Другие статьи по темам
Событие
пожарвозгораниезагорелся частный домГУ МЧС России по Тульской области
Место
Тульская областьПлавский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Пропавший тульский школьник может находиться в Ростове
Пропавший тульский школьник может находиться в Ростове
Волейбольная «Тулица» уступила «Липецку» в матче Кубка России
Волейбольная «Тулица» уступила «Липецку» в матче Кубка России
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.