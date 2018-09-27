На улице Немцова в Туле столкнулись три автомобиля

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Примерно в 21.20, на улице Немцова, рядом со школой № 23 произошло столкновение трёх машин – Renault Symbol, «Нивы» и Ford Focus.

По словам очевидцев, «Нива» двигалась по главной дороге, водитель Renault не уступил ей дорогу. По предварительным данным, иномарка относится к одной из служб такси и в момент ДТП в салоне находился пассажир. От удара легковушку развернуло, а «Нива» по касательной задела встречный Ford.

Участники аварии находятся на месте. Все обстоятельства происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

На месте ДТП находится карета «скорой помощи», однако, по словам очевидцев и медиков, никто серьёзно не пострадал.