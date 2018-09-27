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Где в Туле не будет электричества 28 сентября

Где в Туле не будет электричества 28 сентября

Сотрудники «Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

В пятницу отключения пройдут с 9.00 до 17.00 по следующим адресам:

ул. Металлистов, 13, 15, 17, 1, 3, 18, 20, 14, 16, 8-а, 2-б, 7, 5, 9, 11, 12, 14-в, 8, 25, 4, 2, 6-а, 19-21-23-а,

п. Горелки: ул. Большая,  1-б,

ул. Парковая, 1,

ул. Октябрьская, 296-а, 314,

Гарнизонный пр-д, 7-26,

ул. Баженова, 24,

ул. Шухова, 34, 36, 38, 40, 42,

ул. Глушанская, 16, 17, 18, 19,

пер. С. Ковалевской, 1-8,

пер. Панфиловцев, 1-12,

ул. С. Ковалевской, 27-38,

ул. Панфиловцев, 61-85,

ул. Попова, 24-35,

ул. Бородина, 33, 38, 42, 44, 46,

ул. Поленова, 22-37,

ул. Рудная, 11-а,

ул. Кутузова, 177-181,

Епифанское шоссе, 1-25,

ул. Дачная, 11-22,

ул. Бункерная, 1-32,

ул. Папанина, 1-16,

Чапаевский пр-д, 15-а, 16, 14-а-21,

ул. Чкалова, 14, 16,

ул. Н. Глухополянская, 1-9,

ул. Глухополянская, 1-50,

ул. Гастелло, 1, 1-а,

ул. Агеева, 19-26,

пер. Циолковского, 1, 1-а, 1-б, 2-а, 2-б, 3,

ул. Чекалина, 1,

пос. Октябрьский: 12-й пр-д, 45-59, 47-а-56-а,

16-й пр-д, 22-66 (чётн.), 21-67 (нечётн.),

17-й пр-д, 22-62 (чётн.), 21-65 (нечётн.),

18-й пр-д, 23-53,

23-й пр-д, 7,

24-й пр-д, 1-24,

25-й пр-д, 2-а, 1-15 (нечётн.), 44,

28-й пр-д, 43, 56, 58,

ул. Шишкина, 52-76 (чётн.), 61-83 (нечётн.),

ул. Капитана Громова, 2-а-ж, 1-а-г, 1, 3, 4, 5, 6, 48-64 (чётн.), 33, 35,

ул. Речная, 69-85 (нечётн.), 72-90 (чётн.),

ул. Тесницкая, 3, 7, 9,

ул. Фруктовая, 1-а, 2-б, 12, 13, 13-а, 1-7,

1-й Тесницкий пр-д, 5,

2-й Тесницкий пр-д, 2, 5, 8,

ул. Нагорная, 4, 1, 5, 10,

п. Горелки: 3-й Фестивальный пр-д, 6, 8, 1-а, 3-а, 5-а, 7-а,

4-й Фестивальный пр-д, 2, 4, 11, 6, 8, 9,

ул. Фестивальная, 2-24 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 6-а,

ул. Малаховская, 24,

ул. Богучаровская, 30-а, 32-а, 28, 38, 6, 20, 21, 24,

21-й Горельский пр-д, 53.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:46 +2
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