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В Тульской области в ДТП с мотоблоком погиб мужчина
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области в ДТП с мотоблоком погиб мужчина

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.

На 15-м километре автодороги «Богородицк — Епифань» Богородицкого района 19-летний водитель автомобиля Lada Granta, по предварительной информации, врезался в стоящее на проезжей части транспортное средство — мотоблок «Нева МВ-2» с прицепом

В аварии погиб 61-летний водитель мотоблока. Мужчина скончался до прибытия скорой медицинской помощи.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:51 +2
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