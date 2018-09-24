Фото УГИБДД по Тульской области.
В Тульской области в ДТП с мотоблоком погиб мужчина
Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.
На 15-м километре автодороги «Богородицк — Епифань» Богородицкого района 19-летний водитель автомобиля Lada Granta, по предварительной информации, врезался в стоящее на проезжей части транспортное средство — мотоблок «Нева МВ-2» с прицепом
В аварии погиб 61-летний водитель мотоблока. Мужчина скончался до прибытия скорой медицинской помощи.
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