В Тульской области в ДТП с мотоблоком погиб мужчина

Фото УГИБДД по Тульской области.

На 15-м километре автодороги «Богородицк — Епифань» Богородицкого района 19-летний водитель автомобиля Lada Granta, по предварительной информации, врезался в стоящее на проезжей части транспортное средство — мотоблок «Нева МВ-2» с прицепом

В аварии погиб 61-летний водитель мотоблока. Мужчина скончался до прибытия скорой медицинской помощи.