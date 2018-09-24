Фото пресс-службы администрации Тулы.

Остановочный пункт «Аэропорт» на нечетной стороне улицы Октябрьской привели в нормативное состояние.

В Туле перенесли остановку общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Остановочный пункт «Аэропорт» на нечетной стороне улицы Октябрьской привели в нормативное состояние.

Решение о переносе павильона принято на основании обращений граждан. В настоящее время, в соответствии с требованиями ГОСТа остановочный пункт «Аэропорт» обустроен дорожным знаком 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса», посадочной площадкой, остановочным павильоном, двумя лестничными маршами, пандусом для маломобильных групп населения, перильными ограждениями.