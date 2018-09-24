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В Туле перенесли остановку общественного транспорта
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле перенесли остановку общественного транспорта

Остановочный пункт «Аэропорт» на нечетной стороне улицы Октябрьской привели в нормативное состояние.

В Туле перенесли остановку общественного транспорта.  Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. 

Остановочный пункт «Аэропорт» на нечетной стороне улицы Октябрьской привели в нормативное состояние.

Решение о переносе павильона принято на основании обращений граждан. В настоящее время, в соответствии с требованиями ГОСТа остановочный пункт «Аэропорт» обустроен дорожным знаком 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса», посадочной площадкой, остановочным павильоном, двумя лестничными маршами, пандусом для маломобильных групп населения, перильными ограждениями.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:24 +4
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