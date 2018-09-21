Обрушение балкона в Тульской области: возбуждено уголовное дело

Фото пресс-службы Следственного комитета по Тульской области.

Следователи пришли к выводу, что в ЧП виновато предприятие, обслуживающее данный дом.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По предварительным данным, вечером 19 августа мужчина со своей сестрой и несовершеннолетним сыном находились в квартире дома в пос. Мичуринский Тепло-Огаревского района. Около 19.30 они вышли на балкон, расположенный на втором этаже. Плита рухнула вместе с находившимися на нем людьми.

- В рамках проведенной доследственной проверки по данному факту потерпевшим назначены и проведены судебно-медицинские экспертизы. У мужчины обнаружены телесные повреждения в виде ушиба левого предплечья, не причинившее вреда здоровью. Телесные повреждения, полученные женщиной, квалифицированы как средней тяжести вред здоровью. Телесные повреждения, полученные несовершеннолетним потерпевшим, квалифицированы как легкий вред здоровью, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Установлено, что причиной обрушения вышеуказанной балконной плиты явилось ненадлежащее техническое обслуживание жилого многоквартирного дома сотрудниками МКП «Волчье-Дубравское ЖКХ», которое на основании заключенных с жителями договоров осуществляет управление указанным домом.

Сейчас устанавливаются виновные лице, изымается необходимая документация. Расследование уголовного дела продолжается.